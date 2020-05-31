Синоптики пообещали температуру в июне в пределах нормы

https://static.news.ru/photo/da3938b6-a359-11ea-9ff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют среднемесячную температуру в июне на большей части территории России в пределах нормы. Чуть теплее обычного будет на крайнем северо-востоке страны, на севере Урала, в Сибири и на Чукотке.

Осадков больше нормы ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и на юге Южного федерального округа, на остальной территории страны количество дождей будет близким к средним многолетним значениям, — сообщили в Гидрометцентре.

Уточняется, что больше обычного осадков выпадет на крайнем севере Урала, западе Таймыра, в Хабаровском крае, на охотском побережье Магаданской области, на юге Камчатки и на Сахалине. Меньше обычного осадков ожидается в республиках Алтай, Хакасия и Тыва, на востоке Забайкалья, в Амурской области, на севере Якутии и на западе Чукотки.

Как писал NEWS.ru, в мае 2020 года в столичном регионе выпало 147 мм осадков, что составляет почти три месячные нормы, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он уточнил, что к утру 31 мая в Москве выпал ещё 21 мм осадков, таким образом, за три дождливых дня циклон, который немецкие специалисты назвали «Изольда», принёс в столицу в общей сложности 82 мм осадков, доведя общее количество майских дождей до 147 мм. При этом синоптик отметил, что эта цифра — не окончательная, поскольку дождь будет идти в течение всего последнего дня месяца.