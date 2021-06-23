Синоптики назвали сроки спада жары в европейской России

На северо-западе европейской части России температура начнёт снижаться в четверг, 24 июня. В центре небольшой спад жары прогнозируется только в воскресенье, 27 июня. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что установившийся в центре Европейской России антициклон смещается весьма медленно, а вот на Северо-Западе его сдвиг уже заметен.

Будет облачная погода, и понижение температуры начнется с четверга. Температурный фон будет 26-30 градусов, сразу понижение на 7-8 градусов. К пятнице — уже более облачная погода и осадки, — сообщил Вильфанд.

Что касается центра Европейской России, то жителям этой территории ухода жары ждать не стоит. Температурные показатели в районе 34-36 градусов тепла сохранятся до конца недели.

В воскресенье появляются условия для формирования небольших облаков, даже в отдельных районах, может быть, на 5% территории, будет небольшой дождь... Температура в воскресенье будет 32-33 градуса, но все-таки не 34-36 градусов, — пояснил метеоролог.

В начале следующей недели ожидается температура в районе 30-32 градусов. Это также на 5-6 градусов выше климатической нормы.

Но не на 10-11, как сейчас. Небольшое понижение намечается, — подчеркнул Вильфанд.

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