Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 18:42

Силы ПВО за два часа уничтожили 33 БПЛА на территории России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства противовоздушной обороны в период с 16:00 до 18:00 мск уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным военного ведомства, дроны были сбиты в Краснодарском крае, Белгородской области, над акваториями Азовского и Черного морей, а также в Крыму.

Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 12 БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над акваторией Азовского моря, два БПЛА — над акваторией Черного моря и один БПЛА — над территорией Республики Крым, — сообщили в МО.

Ранее жители Знаменского (входит в Карасунский внутригородской округ в рамках городского округа Краснодара) нашли фрагмент беспилотника на улице сразу после громкого взрыва в небе. Также местные жители пожаловались на запах керосина.

До этого на территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе завыли сирены. Жителей и гостей города-курорта призвали не подходить к окнам.

БПЛА
дроны
атаки
удары
ВСУ
ПВО
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число эвакуированных при пожаре в Москве
Малышева призвала запретить «популярный» диагноз
Пенсионерка-госизменщица отправилась в колонию на 15 лет
Финмониторинг заблокировал деньги для залога по делу Миндича
В файлах Эпштейна всплыли пикантные детали об отношениях Макрона
В Венгрии сделали громкое заявление о России и Украине
Три инфаркта, падение доходов, конфликт с Пугачевой: куда пропал Николаев
Взрослый и ребенок пострадали при пожаре в центре Москвы
Нейропсихолог посоветовала учить с ребенком стихи о Масленице
В МЧС раскрыли детали сильного пожара в Москве
Экс-посол в ФРГ назвал речь Путина в Мюнхене исторической
Политолог ответил, как США компенсируют снижение добычи сланцевой нефти
При блокировке Telegram могут удалиться все данные: как сохранить
Отчаявшиеся эксперты Минкульта попросили Путина спасти памятник архитектуры
Защищал Высоцкого, Толю Быка и Япончика: как жил мэтр адвокатуры Падва
Ростех усовершенствовал российского «Вампира»
Папа насиловал дочь за донаты: почему мать не замечала неладное?
Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в центре Москвы
В России увеличат лимит сверхурочных работ
Большая чистка: ТЦК открыли охоту на венгров в Закарпатье
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.