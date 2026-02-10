Силы ПВО за два часа уничтожили 33 БПЛА на территории России

Российские средства противовоздушной обороны в период с 16:00 до 18:00 мск уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным военного ведомства, дроны были сбиты в Краснодарском крае, Белгородской области, над акваториями Азовского и Черного морей, а также в Крыму.

Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 12 БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над акваторией Азовского моря, два БПЛА — над акваторией Черного моря и один БПЛА — над территорией Республики Крым, — сообщили в МО.

Ранее жители Знаменского (входит в Карасунский внутригородской округ в рамках городского округа Краснодара) нашли фрагмент беспилотника на улице сразу после громкого взрыва в небе. Также местные жители пожаловались на запах керосина.

До этого на территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе завыли сирены. Жителей и гостей города-курорта призвали не подходить к окнам.