«Щит Союза»: Шойгу заявил о новых масштабных учениях с Белоруссией

Россия и Белоруссия договорились о проведении в 2023 году масштабных совместных военных учений «Щит Союза». Составлен и утверждён соответствующий план. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обычно эти учения проводятся один раз в два года поочередно — на территории Белоруссии они называются «Запад», в России — «Щит Союза». В сентябре 2019 года учения «Щит Союза» проходили на полигоне вблизи насел`нного пункта Мулино Нижегородской области.

Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019-го по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утверждён соответствующий план, — сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств двух стран.

По словам Шойгу, в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полётов госавиации будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами.

Ранее сообщалось, что интеграция России и Белоруссии приведёт к резкому откату НАТО на Запад. По мнению американских обозревателей, Москва и Минск в скором времени «сольются в единое целое во всех смыслах». Это подтверждают не только экономические процессы между двумя странами, но и масштабные совместные военные учения «Запад-2021».