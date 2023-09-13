Шеф-повар оценил обеденное меню Путина и Ким Чен Ына Шеф-повар Крюков назвал отличным обеденное меню Путина и Ким Чен Ына

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждое обеденное блюдо президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына подчеркивает индивидуальность Дальнего Востока, который богат на морепродукты, мясо и ягоды, заявил NEWS.ru шеф-повар и член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Он назвал это меню отличным и напомнил, что на таком уровне учитываются все предпочтения делегации любой страны.

Хорошее, отличное меню с региональными, локальными продуктами. Это полезное меню. На таком уровне учитываются все предпочтения делегации любой страны. Все это изначально обговаривается с поварами президентов, и уже дальше составляется полноценное разнообразное меню, чтобы каждый мог выбрать под свой вкус, чтобы было полезно и очень хорошо усваивалось организмом, — сказал Крюков.

В меню в честь приема председателя КНДР Ким Чен Ына включили блюда из мяса и рыбы, в том числе салат из утки с нектарином и инжиром, пельмени с камчатским крабом, уху из белого амура, антрекот из мраморной говядины с овощами. Перед подачей горячих блюд гостям было предложено освежиться и попробовать шербет из облепихи. В качестве десерта к столу подали таежную бруснику с кедровыми орехами и сгущенным молоком.