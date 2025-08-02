Эксперт раскрыл, к чему приведет размещение «Орешников» за рубежом Военэксперт Степанов: «Орешники» могут усилить глобальное военное присутствие РФ

Размещение новейших российских ракетных комплексов «Орешник» в странах Латинской Америки и Карибского бассейна способно значительно укрепить как позиции союзников России, так и ее собственное военное присутствие на мировой арене, высказал мнение в разговоре с ТАСС военный эксперт Александр Степанов. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о первом серийном выпуске системы.

Размещение вооружений, подобных «Орешнику», в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могло бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате, — сказал он.

По словам Степанова, серийное производство десятков единиц таких комплексов в год будет свидетельствовать о мощном производственном потенциале страны. Он отметил, что в этом случае можно рассмотреть возможность развертывания этих систем на стратегических направлениях.

При этом эксперт предупредил о необходимости учитывать наращивание военных потенциалов геополитических конкурентов. В частности, США только в 2025 году планируют закупить 32 ракеты Tomahawk для комплексов Typhon, а производство HIMARS к 2025 году может достичь 92 единиц в год — все эти системы активно размещаются у российских границ.

Особый интерес, по мнению Степанова, представляет экспортный потенциал «Орешника». Хотя такие страны, как Китай, КНДР и Иран, активно развивают собственное ракетное производство, аналогов российского комплекса у них пока нет, подчеркнул аналитик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России произведен первый серийный комплекс «Орешник». По словам главы государства, ракета уже поступила в войска. Президент добавил, что вопрос о поставках комплекса в Белоруссию будет окончательно решен в ближайшие месяцы.