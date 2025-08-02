Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 августа 2025 в 18:01

Эксперт раскрыл, к чему приведет размещение «Орешников» за рубежом

Военэксперт Степанов: «Орешники» могут усилить глобальное военное присутствие РФ

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Размещение новейших российских ракетных комплексов «Орешник» в странах Латинской Америки и Карибского бассейна способно значительно укрепить как позиции союзников России, так и ее собственное военное присутствие на мировой арене, высказал мнение в разговоре с ТАСС военный эксперт Александр Степанов. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о первом серийном выпуске системы.

Размещение вооружений, подобных «Орешнику», в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могло бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате, — сказал он.

По словам Степанова, серийное производство десятков единиц таких комплексов в год будет свидетельствовать о мощном производственном потенциале страны. Он отметил, что в этом случае можно рассмотреть возможность развертывания этих систем на стратегических направлениях.

При этом эксперт предупредил о необходимости учитывать наращивание военных потенциалов геополитических конкурентов. В частности, США только в 2025 году планируют закупить 32 ракеты Tomahawk для комплексов Typhon, а производство HIMARS к 2025 году может достичь 92 единиц в год — все эти системы активно размещаются у российских границ.

Особый интерес, по мнению Степанова, представляет экспортный потенциал «Орешника». Хотя такие страны, как Китай, КНДР и Иран, активно развивают собственное ракетное производство, аналогов российского комплекса у них пока нет, подчеркнул аналитик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России произведен первый серийный комплекс «Орешник». По словам главы государства, ракета уже поступила в войска. Президент добавил, что вопрос о поставках комплекса в Белоруссию будет окончательно решен в ближайшие месяцы.

ракета «Орешник»
ракеты
комплексы
Россия
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.