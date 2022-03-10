Сенатор Косачев заявил о подготовке США к госперевороту в ЛНР и ДНР

Исключения из санкций США в ЛНР и ДНР свидетельствуют о намерении устроить госпереворот в республиках, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Как написал сенатор в своём Telegram-канале, восемь лет Вашингтон не видел необходимости помогать жителям Донбасса, а теперь вдруг решил развивать там демократию.

Косачев отметил, что власти США разрешили сделки для неправительственных организаций по поддержке «гуманитарных проектов», в том числе касающихся базовых нужд, образования и демократии.

Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот — Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других «гуманитарных проектов» у США для вас нет, — пояснил он.

В посольстве КНР в России ранее заявили, что Соединённые Штаты являются настоящей угрозой миру. В подтверждение своего тезиса они напомнили о бомбардировках, которые по всему свету устраивал Пентагон. Дипломаты разместили в соцсети картинку с подписью «Список бомбардировок США: мировой тур демократии». Она содержит список военных операций американцев за рубежом — от Корейской войны до конфликта в Сирии. США «отметились» в 33 странах, в которых проживает примерно третья часть населения планеты.