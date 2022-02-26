В посольстве Китая США назвали настоящей угрозой миру

Соединённые Штаты являются настоящей угрозой миру, заявили в посольстве КНР в России. В подтверждение своего тезиса они в Twitter напомнили о бомбардировках, которые по всему свету устраивал Пентагон.

Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру, — отмечается в твите дипмиссии.

Так китайские дипломаты отреагировали на публикацию в соцсети представителя информационного департамента МИД Китая. Он разместил картинку с подписью «Список бомбардировок США: мировой тур демократии».

Она содержит список военных операций американцев за рубежом — от Корейской войны до конфликта в Сирии. По подсчётам автора картинки, США «отметились» в 33 странах, в которых примерно проживает третья часть населения планеты.

Ранее стало известно, что Китай поддерживает Россию в сложившемся конфликте с Украиной и это частично обесценивает западные санкции, считает политолог Никита Мендкович. Он напомнил, что Китай является одним из главных производителей электроники в мире, а значит, сотрудничество с Пекином позволит Москве нивелировать негативный эффект от западных санкций в области поставок зарубежных товаров.