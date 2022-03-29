Сенатор Климов: Россия не будет намеренно затягивать операцию на Украине

Россия не собирается искусственно затягивать спецоперацию на Украине, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, сообщило РИА Новости. По его словам, российская сторона намерена использовать каждую возможность для того, чтобы решить конфликт политико-дипломатическими методами.

Россия не собирается искусственно затягивать операцию, и если есть возможность завершить политико-дипломатическим путём, если есть такой шанс, его нельзя упускать и нужно как можно скорее переходить от военного варианта к политико-дипломатическому, — сказал сенатор.

Он считает, что если этого не случится, то это будет «полностью на совести другой стороны».

Ранее РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщило, что США планируютнаправить на Украину бывших военнослужащих афганской национальной армии. Отправить к местам боевых действий Вашингтон планирует группу численностью порядка 400 человек. При этом военным будет выдано американское оружие.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.