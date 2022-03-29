США направят на Украину бывших военнослужащих афганской национальной армии

США готовятся направить на Украину бывших военнослужащих афганской национальной армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отправить к местам боевых действий Вашингтон планирует группу численностью порядка 400 человек. При этом военным будет выдано американское оружие.

Речь идёт о курируемой ЦРУ группе бойцов расформированных спецподразделений численностью до 400 человек. Наёмникам будет передано американское вооружение, — сказал собеседник агентства.

Военнослужащие Национальной армии Афганистана были эвакуированы из страны в США летом 2021 года после прихода к власти талибов («Талибан» — запрещённое в России террористическое движение). Сейчас несколько тысяч человек, ранее работавших на американских военных базах в Афганистане, живут в американских лагерях для беженцев.

По мнению источника, этих бывших военнослужащих США могут привлечь к участию в украинских событиях под страхом депортации из Штатов. Кроме того, им был обещан ежемесячный гонорар в несколько тысяч долларов.

11 марта президент России Владимир Путин поддержал идею привлечения добровольцев на Украину. По словам российского лидера, тем людям, которые готовы помочь жителям Донбасса, нужно пойти навстречу. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента России с постоянными членами Совбеза РФ отметил, что на данный момент зарегистрировано свыше 16 тысяч заявок с Ближнего Востока на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».