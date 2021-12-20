Счётная палата научит чиновников правильно говорить и писать по-русски

Обучающие видео и презентации с рекомендациями, как проще писать о сложных государственных вопросах, разместила Счётная палата РФ. В ведомстве считают, что данный курс поможет сотрудникам госорганов развить деловую речь и повысить доступность официальных документов для всеобщего понимания.

Главная цель обучающего курса — развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов. Данный курс базируется на примерах и материалах из отчётов Счетной палаты, но может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов, — говорится в сообщении ведомства.

Обучающие материалы создавались в рамках госконтракта, на них было потрачено 1,375 млн рублей. Курс в этом году был размещён на внутренней обучающей платформе СП.

«Министерства, ведомства, КСО проявили к обучению большой интерес. В связи с этим все материалы курса теперь публикуются в открытом доступе для всех желающих», — пояснили в СП РФ.

Курс состоит из трёх блоков: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста», «Визуальный контент». Каждая тема включает видеоуроки и презентации.

В ведомстве сообщили, что наблюдают значительный запрос со стороны общества, чтобы власти «говорили с людьми на одном языке».

Поэтому мы изначально создавали наш курс не только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке, — отметил директор департамента внешних коммуникаций Счётной палаты Павел Демидов.

Ранее сообщалось, что люди, чьи профессии в обществе воспринимаются как занятия для особо одарённых, в реальности мало отличаются по уровню интеллекта от среднестатистического человека, выяснили британские социологи. Опубликованное в British Medical Journal исследование показало, что аура неприступности вокруг таких вакансий в значительной степени порождена социальным мифом, а не является следствием реальных требований, предъявляемых к специалистам в этих областях.