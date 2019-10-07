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Топ-10 самых востребованных пластических операций в России возглавляют блефаропластика — операция по изменению формы век и разреза глаз (22% от общего количества эстетических операций) — и увеличение молочных желёз (19%). Такие данные News.ru предоставили в пресс-службе главного внештатного специалиста пластического хирурга Министерства здравоохранения РФ Натальи Мантуровой.

Также у россиян популярны ринопластика (10%), подтяжка лица (8%), липофилинг (7%) и липосакция (6%). Менее востребованы абдоминопластика (4%), отопластика (4%), подтяжка молочных желёз (3%) и интимная пластика (3%) Ранее News.ru...