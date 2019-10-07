Сборная России по футболу поздравила президента РФ Владимира Путина с днём рождения.
Пресс-служба национальной команды опубликовала поздравления на официальных страницах сборной в социальных сетях, поблагодарив Путина за поддержку.
Поздравляем Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения!— Сборная России (@TeamRussia)
Благодарим за поддержку, желаем здоровья, успехов и всегда ждём на наших матчах!
pic.twitter.com/5759zQGD0U October 7, 2019
Ранее хоккеист и создатель общественного движения Putin Team («Команда Путина») Александр Овечкин поздравил Путина с днём рождения, писал News.ru.
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