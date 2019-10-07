Фото: TeamRussia/Twitter.com

Сборная России по футболу поздравила президента РФ Владимира Путина с днём рождения.

Пресс-служба национальной команды опубликовала поздравления на официальных страницах сборной в социальных сетях, поблагодарив Путина за поддержку.

Ранее хоккеист и создатель общественного движения Putin Team («Команда Путина») Александр Овечкин поздравил Путина с днём рождения, писал News.ru.

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях