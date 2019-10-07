https://static.news.ru/photo/191c9b2a-e8ef-11e9-a8c7-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» и сборной России, создатель общественного движения Putin Team («Команда Путина») Александр Овечкин поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения.

На официальной странице движения в Instagram Овечкин отметил, что Путин является примером для миллионов людей, которого уважают, ценят и боятся.

Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране, — написал Овечкин.

Ранее News.ru писал, что Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пожелал российскому лидеру поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.