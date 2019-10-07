Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» и сборной России, создатель общественного движения Putin Team («Команда Путина») Александр Овечкин поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения.

На официальной странице движения в Instagram Овечкин отметил, что Путин является примером для миллионов людей, которого уважают, ценят и боятся.

Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране, — написал Овечкин.

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Александр Овечкин @aleksandrovechkinofficial: «Что можно пожелать президенту страны? Ваше имя знает весь мир. Вы - пример для миллионов людей. Вас цитируют, уважают, ценят и боятся. Ваша мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны! Сильный человек это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила. Вы капитан, а за вами - сильная команда единомышленников. Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране» __________ #PT #PutinTeam #КомандаПутина

Публикация от Официальный аккаунт Putin Team (@putinteam.ru)

Ранее News.ru писал, что Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пожелал российскому лидеру поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.

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