Расчет ПЗРК «Стрела-10М» группировки войск «Восток» сбил новейший украинский беспилотник «Батяр» в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 12 ноября?

Сбили новейший беспилотник ВСУ

«Расчет зенитного ракетного комплекса „Стрела-10М“ 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск „Восток“ уничтожил новейший беспилотный летательный аппарат ВСУ „Батяр“», — говорится в сообщении.

После получения информации от радиолокационной станции расчет занял позицию и произвел выстрел по цели, которая находилась на высоте около 800 метров и двигалась со скоростью приблизительно 150 км/час.

Также в ведомстве рассказали о работе операторов БПЛА группировки «Восток». В результате их работы уничтожены два американских бронеавтомобиля HMMWV, которые использовались для доставки боеприпасов и выдвижения штурмовых групп ВСУ к передовой.

Сорвали ротацию ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» из группировки войск «Запад» успешно провел ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Расчет реактивной системы залпового огня „Ураган“ 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии сорвал ротацию подразделений ВСУ и уничтожил бронированную технику западного производства на Купянском направлении», — сказано в сообщении.

С помощью воздушной разведки было обнаружено сосредоточение личного состава и вооружения ВСУ. Данные о местонахождении целей были переданы на артиллерийский командный пункт. После получения целеуказания расчет РСЗО «Ураган» ударил на расстояние более 30 км, поразив назначенные цели.

В ведомстве также высоко оценили действия операторов БПЛА 68-й мотострелковой дивизии. На южных окраинах Купянска они с помощью FPV-дронов уничтожили два украинских пикапа, американский бронеавтомобиль «Хамви» и украинский бронеавтомобиль «Козак». Эти машины пытались прорвать окружение и вызволить окруженных в городе украинских военнослужащих.

Разрушили переправы ВСУ

Российские подразделения при помощи новейших тяжелых FPV-дронов «Заноза» разрушили четыре дальние переправы ВСУ в районе Купянска. Об этом ТАСС сообщил командир одного из подразделений 68-й гвардейской мотострелковой дивизии. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В районе Купянска наши войска применяют много новых тяжелых FPV-дронов „Заноза“. Мы работаем ими по дальним переправам ВСУ, кошмаря врага и не давая их восстановить, что осложняет противнику логистику на правобережье. Разрушили „Занозами“ уже четыре переправы, на них каждый день тратились ракеты и ФАБы, а результата не было», — рассказал военнослужащий.

Дрон «Заноза», разработанный группой компаний «Гроза», способен поражать более 80% целей при использовании обученными операторами. Управление устройством осуществляется по оптоволокну, что обеспечивает защиту от перехвата сигналов.

Устанавливают наземные дроны для дымовой завесы в ДНР

На Красноармейском направлении операторы наземных робототехнических комплексов (НРТК) группировки войск «Центр» создают дымовые завесы, чтобы прикрыть движение своих подразделений. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск „Центр“ ежедневно успешно выполняют боевые и специальные задачи на Красноармейском направлении. Расчеты БПЛА наносят огневое поражение выявленных позиций и живой силе противника. В свою очередь, операторы наземных робототехнических комплексов „Курьер“ создают аэрозольные завесы в указанных квадратах, тем самым маскируя пути движения войск», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что 13 ноября войскам радиационной, химической и биологической защиты исполняется 107 лет со дня образования.

Также в Минобороны рассказали о боевой работе расчетов БПЛА 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии. Бойцы уничтожили четыре украинских бронемашины в Днепропетровской области и самоходную артиллерийскую установку М109 производства США.

