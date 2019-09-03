https://static.news.ru/photo/c22293a8-ce39-11e9-bc7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк готов предоставить российским властям свою площадку для государственных сервисов, включая выдачу электронных паспортов.

Как сообщает РИА Новости , первый зампред правления банка Александр Ведяхин подтвердил, что кредитная организация активно взаимодействует с госструктурами по вопросу внедрения цифровых решений.

Мы сможем организовать выдачу электронных паспортов, если такая возможность нам будет предоставлена государством и законодательством РФ, — резюмировал Ведяхин.

Ранее, как писал News.ru, Владимир Путин на встрече с жителями Тулуна выразил недовольство тем, как Сбербанк отреагировал на просьбы о помощи пострадавших от паводка граждан. Президент раскритиковал кредитную организацию за отказ пересмотреть долги оказавшихся в сложной жизненной ситуации людей.