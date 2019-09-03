Сбербанк готов предоставить российским властям свою площадку для государственных сервисов, включая выдачу электронных паспортов.
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Мы сможем организовать выдачу электронных паспортов, если такая возможность нам будет предоставлена государством и законодательством РФ, — резюмировал Ведяхин.
Ранее, как писал News.ru, Владимир Путин на встрече с жителями Тулуна выразил недовольство тем, как Сбербанк отреагировал на просьбы о помощи пострадавших от паводка граждан. Президент раскритиковал кредитную организацию за отказ пересмотреть долги оказавшихся в сложной жизненной ситуации людей.