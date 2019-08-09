«Любовь и голуби» стал самым просматриваемым советским фильмом на сервисе YouTube.
Как сообщает сайт студии «
Такого количества зрителей не может предоставить ни один кинотеатр, — сообщают они.
Также эта студия стала первой российской компанией, которая выложила в открытый доступ коллекцию своих фильмов. В десятку популярных фильмов также входят «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Девчата» и другие.
Как писал News.ru, новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал рекордную сумму в первый день проката в России. Он собрал более 125 млн рублей.