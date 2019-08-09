https://static.news.ru/photo/48429c42-bae1-11e9-a0b3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Любовь и голуби»/«Мосфильм»

«Любовь и голуби» стал самым просматриваемым советским фильмом на сервисе YouTube.

Как сообщает сайт студии « Мосфильм », у фильма уже более 20 миллионов просмотров.

Такого количества зрителей не может предоставить ни один кинотеатр, — сообщают они.

Также эта студия стала первой российской компанией, которая выложила в открытый доступ коллекцию своих фильмов. В десятку популярных фильмов также входят «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Девчата» и другие.

Как писал News.ru, новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал рекордную сумму в первый день проката в России. Он собрал более 125 млн рублей.