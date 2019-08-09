По итогам первого дня в российском прокате фильм американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал более 125 млн рублей.
Об этом сообщила компания Sony Pictures Releasing Russia. Таким образом, девятый фильм Тарантино побил рекорд по стартовому результату среди картин режиссёра, указано в сообщении прокатчика.
В съёмках приняли участие Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и другие звёзды американской киноиндустрии. Тарантино лично представил свой новый фильм в Москве, а также встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Ранее режиссёр «Однажды в Голливуде» рассказал, что вырезанные сцены из картины выйдут на DVD, писал News.ru. Тарантино снял целое вступление и тизер к данному шоу и ждёт момента, когда можно будет показать это зрителям.