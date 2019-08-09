https://static.news.ru/photo/2205c234-babe-11e9-888c-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

По итогам первого дня в российском прокате фильм американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал более 125 млн рублей.

Об этом сообщила компания Sony Pictures Releasing Russia. Таким образом, девятый фильм Тарантино побил рекорд по стартовому результату среди картин режиссёра, указано в сообщении прокатчика.

В съёмках приняли участие Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и другие звёзды американской киноиндустрии. Тарантино лично представил свой новый фильм в Москве, а также встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Ранее режиссёр «Однажды в Голливуде» рассказал, что вырезанные сцены из картины выйдут на DVD, писал News.ru. Тарантино снял целое вступление и тизер к данному шоу и ждёт момента, когда можно будет показать это зрителям.