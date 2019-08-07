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Знаменитый режиссёр Квентин Тарантино посетил с визитом Москву. В его культурной программе была прогулка по Кремлю в компании экскурсовода и министра культуры РФ Владимира Мединского.

Он человек думающий, умеющий слушать, он был самым лучшим членом группы, который не отходил от экскурсовода ни на шаг, ловил каждое слово. Ему показали все старые палаты, мы переходили из зала XV века в XIX, как на машине времени, — сказал Мединский.

Кроме того, Тарантино успел посетить премьеру своего нового фильма «Однажды... в Голливуде» в кинотеатре «Октябрь» и пообщаться с журналистами. Также министр напомнил о прошлом приезде режиссёра в Москву в 2004 году, когда тот тоже проводил много времени в прогулках по городу. По словам Мединского, Тарантино отметил, что Москва сильно изменилась в лучшую сторону, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что министр культуры России Владимир Мединский подарил копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенного в 1913 году, режиссёру Квентину Тарантино.