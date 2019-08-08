https://static.news.ru/photo/07244bfe-b9e0-11e9-b760-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде» Фото: Кадр: Кинопоиск/Heyday Films

После премьеры фильма «Однажды... в Голливуде» режиссёр Квентин Тарантино сказал, что вырезанные сцены выйдут на DVD.

В фильм включены сцены из несуществующих картин 50-х и 60-х годов. Он отметил, что ему было бы интересно снимать эти сцены.

Потому что, понимаете, я могу снять фильм, но у меня нет возможности снять сериал-вестерн из 50-х, — подчеркнул он.

В исходную версию фильма включили немного дополнительных материалов «из прошлого», но на самом деле Тарантино снял целое вступление и тизер к данному шоу. Как отмечают ТАСС , режиссёр ждёт момента, когда будет можно показать это зрителям.

Ранее Тарантино рассказал о том, как он относится к спойлерам. В случае с фильмом «Однажды в Голливуде» зрителям, по словам Тарантино, лучше не знать подробностей картины, писал News.ru.