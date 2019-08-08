https://static.news.ru/photo/16e4a166-b9da-11e9-8bdf-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Знаменитый режиссёр Квентин Тарантино рассказал о том, как он относится к спойлерам. В случае с фильмом «Однажды в Голливуде» зрителям, по словам Тарантино, лучше не знать подробностей картины.

Могут ли спойлеры ухудшить общее впечатление от ленты? Если говорить именно про этот фильм, то — да. Я не являюсь частью этой «спойлер-полиции», в ряды которой ныне входят многие, — сказал режиссёр в интервью «Газете.Ru».

Он также добавил, что о третьем акте фильма лучше «знать как можно меньше».

Новая лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» установила кассовый рекорд по сборам за первый уик-энд. Картина обогатила прокатчиков на $40 млн. Успех фильма во многом объясняется звёздным набором актёров — в проекте приняли участие Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Российская премьера «Однажды в Голливуде» запланирована на 8 августа 2019 года.

Как ранее писал News.ru, Квентин Тарантино посетил с визитом Москву. В его культурной программе была прогулка по Кремлю в компании экскурсовода и министра культуры РФ Владимира Мединского.