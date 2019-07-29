Новая лента американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» установила кассовый рекорд по сборам за первый уик-энд. Картина обогатила прокатчиков на $40 млн.
Успех фильма во многом объясняется звёздным набором актёров — в проекте приняли участие Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби, пишет издание
Ранее News.ru сообщал, что Тарантино собирается завязать с карьерой режиссёра, так как больше не сможет предложить кино ничего нового. Мэтр поставил себе цель — создать десять художественных картин. Однако его девятую ленту «Однажды в Голливуде» встретили с большим энтузиазмом, и поэтому он может уйти из кинематографа уже сейчас.