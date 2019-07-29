https://static.news.ru/photo/ca4a1104-b1fc-11e9-96c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новая лента американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» установила кассовый рекорд по сборам за первый уик-энд. Картина обогатила прокатчиков на $40 млн.

Успех фильма во многом объясняется звёздным набором актёров — в проекте приняли участие Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби, пишет издание Variety . Российская премьера «Однажды в Голливуде» запланирована на 8 августа 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что Тарантино собирается завязать с карьерой режиссёра, так как больше не сможет предложить кино ничего нового. Мэтр поставил себе цель — создать десять художественных картин. Однако его девятую ленту «Однажды в Голливуде» встретили с большим энтузиазмом, и поэтому он может уйти из кинематографа уже сейчас.