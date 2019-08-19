https://static.news.ru/photo/d28b64a4-c2c7-11e9-8007-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Более 150 египетских десантников доставили на учения в Рязань самолётами «Геркулес».

Они прибыли для участия в международном российско-египетско-белорусском тактическом учении «Защитники дружбы», сообщает ТАСС . Также известно, что в учениях задействуют около 650 российских десантников, от Белоруссии — до 250 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и автомобильной техники.

Египетских десантников встречали торжественной церемонией. На рязанской земле им оказала приём рота почётного караула и девушки в национальных костюмах с хлебом и солью. Военный оркестр исполнил гимны двух государств. Также с приветственными словами к гостям обратился руководитель учения — командир Тульского воздушно-десантного соединения гвардии генерал-майор Павел Кирси. Известно, что первый день после планируется отвести под размещение личного состава, а со следующего дня стартуют занятия по слаживанию полевой выучки подразделений.

Активная фаза учений «Защитники дружбы» пройдёт с 26 по 28 августа.

Как писал News.ru, на Сахалине на одном из полигонов впервые отработали доставку боевой техникина вертолётах. Технику доставляли на внешней подвеске вертолётов в труднодоступные района острова.