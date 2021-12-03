Салливан назвал «крайней мерой» отказ от аренды резиденции Спасо-Хаус

Возможность отказа от аренды резиденции Спасо-Хаус в Москве из-за недостатка персонала не рассматривалась послом США в России Джоном Салливаном, он считает это «крайней мерой» несмотря на то, что за особняком требуется уход, сообщает РБК. Ранее о такой возможности сообщал «Коммерсант».

Только в качестве абсолютно крайней меры я бы согласился рассмотреть возможность от отказа от аренды этого здания, которое имеет такую историю, — сказал Салливан в интервью РБК.

Он заявил, что особняк на Старом Арбате — локация, ставшая исторической как для россиян, так и для американцев, поскольку Спасо-Хаус был свидетелем развития российско-американских и советско-американских отношений. Во время визитов в Россию и СССР там бывали президенты Рональд Рейган и Ричард Никсон, Джордж Буш — старший, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон.

Салливан напомнил, что США начали арендовать его в 1933 году. Посол США Уильям Буллит переехал туда в 1934 году.

3 декабря The Washington Post сообщила, что в посольстве не хватает людей и многие сотрудники вынуждены заняться дополнительной работой.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы США могут покинуть ещё 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства РФ. Такое требование выдвинул Вашингтон. Обстановка на дипломатическом фронте, считает представитель МИД РФ Мария Захарова, ещё больше усугубится. Она уточнила, что в настоящее время у США в России работают около 130 человек, в то время как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200 человек.