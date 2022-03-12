«С рынка на фиг»: Минпромторг не устроили цены на металлопродукцию

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов потребовал снизить цены на металлопродукцию во время совещания с представителями металлургической отрасли. Он установил допустимую наценку в 20--25%, пишет РБК.

Товарищи производители. Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства <...>. Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех. Кто не хочет — тех с рынка на фиг, — сказал замминистра.

Кроме того, Евтухов заявил, что с акционерами металлургических компаний в личной форме встретится министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. По словам Евтухова, министр «более подробно» объяснит, что ждёт тех владельцев металлургических компаний, которые откажутся снижать цены.

Ранее Минпромторг РФ предложил ввести запрет на экспорт древесины и ряда изделий из неё в недружественные страны, которые ввели санкции против России. Ограничения предлагают ввести до конца текущего года.

Правительство России определило перечень товаров и оборудования, ранее ввезённых в страну, вывоз которых запрещается до конца текущего года. Данная мера необходима для обеспечения стабильности на отечественном рынке, говорится в сообщении на сайте кабмина.

В общей сложности в перечень включено свыше 200 наименований, в числе которых станки для обработки камня и металла, контейнеры, турбины, железнодорожные вагоны и локомотивы, мониторы, проекторы. Вывоз этих товаров и оборудования за рубеж временно ограничен, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазии и Южной Осетии. Для них предусмотрен разрешительный порядок вывоза с ведома Минтранса, Минпромторга, Минсельхоза и других министерств.