Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в недружественные страны

Минпромторг РФ предложил ввести запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее в недружественные страны, которые ввели санкции против России. Ограничения предлагают ввести до конца текущего года, говорится в сообщении ведомства.

Балансы березовые (основное сырьё для производства бумаги) и топливная щепа, попадающие под запрет, являются критически важными товарами для Евросоюза, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что речь идёт также о фанерном кряже и топливной щепе. Такие ограничения коснутся не только стран ЕС, но и США. По мнению специалистов, такой шаг позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в сырье, а также «стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины внутри страны».

Ранее в Палате представителей Конгресса США прошло голосование по законопроекту, предусматривающему запрет на импорт в страну российской нефти и энергоносителей. Документ поддержали 414 конгрессменов, против проголосовали только 17.