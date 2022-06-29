Руководитель завода констатировал зависимость производства от Китая Руководитель ПАО КЗМС Пищальников констатировал зависимость российского целлюлозно-бумажного производства от Китая

Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Возможности для развития импортозамещения в сфере целлюлозно-бумажной промышленности были использованы лишь на 10%, сейчас Россия целиком зависит от Китая, сообщил гендиректор Краснокамского завода металлических сеток Дмитрий Пищальников. В разговоре с «Царьградом» он привёл в пример мононить — специальную синтетическую нить, похожую на леску.

Её в России купить невозможно. И я подтверждаю, что практически все компании стали обращаться в Китай, то есть мы меняем одну «иглу» на другую. Но здесь ситуация чуть хуже. Если раньше была конкуренция между европейскими, американскими и китайскими компаниями, то сейчас такой конкуренции просто нет, это уже стопроцентная зависимость, — сказал Пищальников

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее заявил, что программа импортозамещения в России провалилась полностью. По его мнению, нет ничего, кроме «бравурных отчётов отраслевых ведомств».

Похожим образом высказался и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, программа импортозамещения «в значительной степени провалена». Некоторые руководители не хотят добиваться экономической независимости России, а стремятся пересадить промышленность и экономику страны на «китайскую иглу».