Клишас: импортозамещение провалено полностью

Андрей Клишас / Фото council.gov.ru

Программа импортозамещения в России полностью провалилась. Это заметно по товарам народного потребления и в других сферах, заявил в своём Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах, — написал сенатор.

Ранее похожим образом высказался глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, программа импортозамещения «в значительной степени провалена». Некоторые руководители не хотят добиваться экономической независимости России, а стремятся пересадить промышленность и экономику страны на «китайскую иглу».

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила накануне о необходимости пересмотреть программу импортозамещения. Она считает, что процесс необходимо ускорить. Сенатор также добавила, что импортозамещённой следует считать только такую продукцию, которая производится в России на все 100%.