Россотрудничество не подтвердило и не опровергло уход главы агентства

https://static.news.ru/photo/183fed92-a1bd-11ea-83db-fa163e074e61_660.jpg Элеонора Митрофанова Фото: rs.gov.ru

Информацию об уходе с поста главы федерального агентства Элеоноры Митрофановой не подтвердил и не опроверг замруководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.

Поводом для комментария стало сообщение РБК, который, сославшись на источники, сообщил о её уходе. Брюханов отметил, что даже если это так, то глава агентства, вероятно, ограничила эту информацию тем кругом людей, кому она это сделала.

Если бы она хотела сделать публичным достоянием, она бы, наверное, нашла пути, как эту информацию сделать более общедоступной. Раз она выбрала такой формат, если она выбрала такой формат, я, к сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, вероятно, определение формата должно остаться за ней, — цитирует Брюханова РИА Новости.

При этом, затрагивая вопрос о своём возможном назначении на этот пост, Брюханов подчеркнул, что «это решают только два человека — президент и председатель правительства». По его мнению, сейчас все разговоры преждевременны.

Кандидатур очень много, если это место вдруг окажется вакантным по каким-то причинам. Выбор большой, специалистов в этой сфере у нас в стране огромное количество, с практическим опытом, желающих приложить свои усилия, — добавил Брюханов.

Он подчеркнул, что загадывать неправильно и неосторожно.

Как писал NEWS.ru, на пост главы ВТО претендует министр Нидерландов Сигрид Кааг.