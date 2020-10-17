Россияне стали чаще покупать шампанское

https://static.news.ru/photo/68388728-1139-11eb-b60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём розничных продаж игристых и шампанских вин вырос на 8,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

В январе — сентябре 2020 года объём розничной продажи шампанских и игристых вин составил 10,4 млн декалитров (дал) (108,3% от уровня января — сентября прошлого года). В сентябре продано 1 млн дал (113,7% от уровня сентября прошлого года), — приводит сообщение организации ТАСС.

При этом объём розничной продажи вин с января по сентябрь 2020 года составил 40 млн дал. Этот показатель на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В январе — сентябре и водка отметилась ростом продаж на 2,3%, до 53,5 млн дал.

Несмотря на то что в начале виноградного сезона в России разразилась засуха, в 2020 году отечественные виноградари произведут качественные белые и красные вина, заявили в Роскачестве. Такой вывод ведомство сделало по результатам опроса виноградарей и управленцев 14 крупнейших винодельческих компаний РФ. В сумме эти компании и хозяйства контролируют свыше 40% всех российских виноградников.

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Хрусталёв рассказал, как победил алкогольную зависимость.