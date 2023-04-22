Россияне увидят пик редчайшего звездопада в ночь на 23 апреля

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В ночь на 23 апреля россияне смогут видеть до 18 падающих звезд в час, передает Telegram-канал Московского планетария. Метеоритный поток Лириды в случае ясной погоды будет виден во многих городах России, включая Москву. Лучше всего за этим явлением можно будет наблюдать под утро.

Для наблюдения не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры наблюдаются невооруженным глазом, достаточно лишь поднять голову к созвездию Лиры, найти яркую Вегу. Радиант Лирид находится немного правее Веги. Нужно смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки, — пояснили в планетарии.

В январе NASA обнаружило новую планету размером с Землю в обитаемой зоне. Телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite нашел в звездной системе TOI 700 уже второй космический объект, на котором потенциально может быть вода и даже наблюдаться какие-либо признаки жизни. Небесное тело со скалистой поверхностью получило название TOI 700.