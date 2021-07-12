Россияне рассказали, когда они собираются уходить на пенсию

Уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста планируют лишь 30% россиян. большинство граждан намерены работать до тех пор, пока им позволит здоровье. Результаты опроса сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперёд» публикует РБК.
Работать, пока позволит здоровье,
Кроме того, 19% граждан не планируют ждать установленного законом возраста и отправятся на заслуженный отдых раньше, а 6% решили работать строго до 70–75 лет.
При этом для будущей жизни на пенсии 56% россиян не делают никаких сбережений. 17% откладывают деньги на накопительный счёт или имеют депозит, 14% инвестируют в ценные бумаги, 13% — в недвижимость, 10% пользуются негосударственными пенсионными фондами. 9% копят валюту и 1% используют полисы страхования жизни.
Чаще всего о финансовом запасе на старость думают менеджеры высшего звена, руководители строительной отрасли и юристы, а наименее склонны задумываться о завтрашнем дне представители рабочих профессий.
На пенсии 26% респондентов ожидают серьёзного сокращения своих доходов и следующего за ними урезания расходов. 20% планируют жить на доход от пассивных инвестиций и много путешествовать. 17% хотят жить на деньги, вырученные от сдачи недвижимости, 3% рассчитывают, что их будут содержать выросшие дети.
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