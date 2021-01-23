Россияне рассказали, как путешествуют во время пандемии

https://static.news.ru/photo/be886902-5e2f-11eb-b9db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские туристы рассказали, как путешествуют по стране в период пандемии коронавируса. Соответствующее исследование провёл онлайн-сервис по организации путешествий.

В опросе поучаствовали 2670 пользователей. Выяснилось, что 80% из них хотят лучше узнать свой регион, поэтому предпочитают путешествовать в соседние города или к ближайшим достопримечательностям. Половина респондентов призналась, что открыла для себя новые места для отдыха.

Путешественники также поведали, что любят выезжать на разнообразные экскурсии. Тем не менее 59% опрошенных предпочитают ездить по стране на личных автомобилях и самостоятельно узнавать что-то новое, а остальные предпочитают совершать «вояж» на общественном транспорте, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как лучше всего провести новогодние каникулы. В исследовании приняли участие 1360 россиян. 80% респондентов считают, что лучший способ занять себя на праздники — отправиться в путешествие.

Социологи выяснили, что в начале 2021 года набраться сил смогли не все — 26,5% заявили, что занимались неотложными делами и заботами. Большинство из них — 40% — во время каникул работали или учились, а около 30% посвятили время домашнему хозяйству: готовили, наводили порядок в доме или принимали гостей. Ещё 15% граждан не смогли отдохнуть из-за болезни. Остальные называли иные причины.