Свыше половины россиян готовы поехать на Новый год «куда угодно»

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Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как лучше всего провести новогодние каникулы. В исследовании приняли участие 1360 россиян. 80% респондентов считают, что лучший способ занять себя на праздники — отправиться в путешествие.

При этом отдых внутри страны предпочли 26%, за границей — 23%. Остальные собеседники готовы поехать «куда угодно», лишь бы не сидеть дома, передаёт портал OneTwoTrip.

Социологи выяснили, что в начале 2021 года набраться сил смогли не все — 26,5% заявили, что занимались неотложными делами и заботами. Большинство из них — 40% — во время каникул работали или учились, а около 30% — посвятили время домашнему хозяйству: готовили, наводили порядок в доме или принимали гостей. Ещё 15% граждан не смогли отдохнуть из-за болезни. Остальные называли иные причины.

Эти каникулы были хуже, чем в прошлые годы, — считают 40% юзеров.

Главной причиной испорченных каникул 54% респондентов считают ограничения на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Отпускные дни можно распределить в 2021 году грамотно и отдохнуть в два раза дольше. Для этого нужно воспользоваться особым методом и распорядиться официальными выходными, приуроченными к государственным праздникам. Если взять 18 дней отпуска и присоединить к ним официальные смежные праздничные выходные, то отдохнуть можно будет 45 дней.

Например, в июне есть возможность забыть о работе на девять дней, если добавить ко Дню России дни с 15-го по 18-е число. В ноябре также можно устроить себе девятидневные каникулы, взяв отпуск с 1-го по 3-е число и присоединив его к выходным с 4 по 7 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возвращение в рабочий процесс после новогодних праздников должно быть плавным — не стоит первый день на работе начинать с решения важных дел, их лучше отложить на вторую половину дня.