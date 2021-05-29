Россиянам рассказали об основных нововведениях в законах в июне

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Несколько нововведений в законах вступят в силу в июне. Основные из них перечислила «Российская газета». Эксперты рассказали россиянам о том, как изменится их жизнь с первого летнего месяца.

В частности, начнёт действовать новый порядок регистрации корпоративных сим-карт. Компании будут обязаны привязывать их к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг. Таким образом предполагается помешать использовать сим-карты мошенникам и фирмам-однодневкам.

Кроме этого, истечёт срок действия послаблений для заёмщиков, которые были введены по рекомендации Банка России в качестве поддержки тем, чьи доходы сократились из-за пандемии коронавируса. Кредитным организациям следует предлагать гражданам перенести сроки платежа или снизить его размер. Но июнь станет последним месяцем, когда это необходимо сделать.

Истечёт и последняя отсрочка, которую дали пенсионерам для перехода на карты «Мир». Уже с 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из маткапитала на карты Visa и Mastercard.

ЦБ из-за пандемии трижды переносил срок, изначально он был установлен ещё на 1 июля 2020 года. Впрочем, пенсии по-прежнему можно получать наличными через «Почту России» — на дом или самостоятельно в почтовом отделении. Сохраняется и возможность получать выплаты на банковский счёт, к которому не привязана никакая карта.

Нововведения коснулись и нарушителей правил ПДД: теперь иностранные перевозчики не смогут выехать из России, если не оплатили штраф.

С 1 июня цифровая маркировка сыров и мороженого станет обязательной. До этого с 20 января она проходила в добровольном порядке. С сентября к сырам и мороженому добавится молочная продукция со сроком годности более 40 суток, а с декабря — продукция со сроком годности 40 суток и менее. Кроме этого, завершится эксперимент по маркировке бутилированной воды.

А ещё с 5 июня экспорт гречневой крупы будет приостановлен до 1 сентября. Такой запрет сохранит нужный объём крупы внутри страны и поможет в стабилизации цен. Помимо прочего, с 2 июня будет введён постоянно действующий механизм зернового демпфера, который должен защитить внутренний рынок от резких колебаний цен на зерно.

29 июня вступит в силу закон о пчеловодстве. Он должен защитить пчёл от отравления пестицидами и агрохимикатами. Специалисты считают, что именно по этой причине в 2019 году случилась массовая гибель пчёл в 30 регионах страны.

С 29 июня органы власти и местного самоуправления начнут определять владельцев недвижимости, получивших права на неё в 1990-е годы. Для этого предполагается использовать сведения архивов, органов внутренних дел, ЗАГСов, налоговых органов и нотариусов.

Наконец, 30 июня истечёт полугодовой срок, в течение которого чиновники и претенденты на соответствующие должности на госслужбе должны отчитаться о принадлежащих им криптовалютах.

Ранее сообщалось, что за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке ими товаров и услуг предложено штрафовать. Необходимые поправки в законодательство одобрило правительство, инициатива направлена в Государственную думу на рассмотрение.