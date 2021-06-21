Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе у моря

В случае если не бронировать номер в гостинице, а арендовать квартиру, апартаменты или комнату, можно сократить расходы на отдых у моря на 30–50%. В горячий сезон на российских курортах можно найти жильё по цене 1800–2000 рублей в сутки. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал глава онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

По словам Кузнецова, сэкономить можно не только на жилье, но и на питании, авиабилетах. Так, стоимость аренды посуточного жилья, как правило, не меняется в зависимости от числа постояльцев, в то время как в отеле плату будут взимать с каждого заселяющегося.

Кроме того, арендуя квартиру у частника, всегда можно поторговаться и договориться о более приемлемой цене, — отметил специалист.

Он также обратил внимание, что на курортах Краснодарского края аренда жилья дешевле примерно на 30%, чем в Крыму. При этом выбирать место отдыха всем желающим сэкономить следует не в крупных курортных местах, а в небольших посёлках, где всё дешевле, туристов меньше и море чище.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше интересоваться поездками на курорты в РФ. Спрос рухнул на 50% всего за неделю на туры в Крым, на Кубань, в Калининградскую область, Санкт-Петербург. Это произошло после того, как открыли курорты Турции.