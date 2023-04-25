Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая Доцент РЭУ Иванова-Швец заявила о повышении пенсии россиян старше 80 лет с 1 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 мая пенсии для определенных групп российских граждан будут увеличены, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, для тех, кто достиг 80 лет, законом предусмотрена ежемесячная доплата в размере 7,5 тысяч рублей без подачи заявления.

В большинстве случаев пенсионерам не придется подавать дополнительные заявления, так как у Социального фонда есть всё необходимая информация о них. Это касается, например, тех, кто ушел на пенсию в январе или предоставил дополнительные документы для учета стажа.

Однако о некоторых изменениях Социальный фонд должен быть проинформирован. Например, если у пенсионера появились новые иждивенцы, ему положена надбавка. В таких и других случаях важно самостоятельно обратиться с заявлением, подчеркнула Иванова-Швец.

Ранее Вадим Виноградов сообщил, что в некоторых случаях переезд может сказаться на размере пенсионных выплат. По его словам, некоторые пенсионеры могут получить доплату к пенсии, если она не дотягивает до прожиточного минимума, который отличается в разных регионах. В случае переезда размер выплат будут рассчитывать по местным стандартам, и из-за этого они могут как уменьшиться, так и увеличиться, предупредил эксперт.