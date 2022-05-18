Россиян заверили, что «неизвестная лихорадка» из КНДР для них не опасна Инфекционист Малышев: «неизвестная лихорадка» из КНДР не опасна для россиян

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«Неизвестная лихорадка» из КНДР не опасна для россиян, заверил врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с «Народными Новостями». До России этот вирус, который может быть просто коронавирусом, не дойдёт, считает специалист.

Там COVID идёт, рядом Китай. У них связи довольно тесные. Скорее всего, в КНДР будут все прививаться. <...> Здесь влияние затруднено. КНДР практически изолировала себя. Для нас этот вирус не угроза. Никакой угрозы нет, — сказал Малышев.

В воскресенье, 15 мая, в КНДР были зафиксированы более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой. В результате число заболевших превысило 1,2 млн человек. Умерли 50 пациентов. За три дня до этого государственные СМИ Северной Кореи сообщили о первом случае заражения коронавирусом. Раньше власти страны настаивали на том, что в их стране ковида нет.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал приложить все усилия для того, чтобы помочь КНДР справиться с массовым распространением так называемой «неизвестной лихорадки», предположительно являющейся коронавирусом. В рамках помощи лидер Южной Кореи готов отправить соседям вакцины и другие необходимые медицинские товары, если Пхеньян будет готов принять их.