Россиян предупредили, когда банк может заставить вернуть кредит досрочно Эксперт Мясников: банки могут обязать заемщиков досрочно вернуть кредиты

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Кредитная организация в ряде случаев может потребовать от заемщика вернуть кредит раньше положенного срока. Обычно это связано с серьезными нарушениями со стороны граждан. Об этом рассказал в интервью агентству ПРАЙМ и.о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников.

По словам эксперта, речь, в первую очередь, идет о неисполнении обязательств по договору кредитования, например, при просрочке от 120 дней и более, нецелевом использовании денег или неисполнении обязанностей по страхованию свыше 30 дней.

При этом Мясников подчеркнул, что банк обязан уведомить заемщика о принятом решении и предоставить человеку разумный срок для погашения кредита. При продаже долга новый кредитор не может требовать досрочного погашения, если заемщик соблюдает условия договора, отметил эксперт.

Ранее финансист Лазарь Бадалов рассказал, что перед Новым годом не следует заниматься инвестициями, если вы не являетесь экспертами в этой области, однако можно начать формировать «подушку безопасности». Он отметил, что это один лучших вариантов в условиях непредсказуемости. Кроме того, финансист рекомендовал потратить лишние средства на погашение долгов.

Также россиянам назвали валюту, которую лучше приобрести до Нового года. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев посоветовал купить в виде облигаций юань, а от долларов и евро рекомендовал отказаться из-за санкций.