Роспотребнадзор: Россия вышла на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/57a16a3c-6267-11ea-a0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России вышло на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что эпидемиологи, исходя из данных мониторинга, оценки и анализа ситуации говорят о её стабилизации. Более того, наметилась тенденция к снижению заболеваемости, заявила руководитель ведомства в ходе онлайн-совещания у президента о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особого внимания и неукоснительно соблюдения всех требований, <...> для того, чтобы эта ситуация не ухудшилась, — цитирует Попову РИА Новости.

Как следует из официальных данных, по состоянию на утро 22 мая в России зарегистрировано свыше 326,4 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, более 3,2 тысячи человек скончались, порядка 99,8 тысячи пациентов выписаны из больниц.

В целом в мире уже более 5,2 млн заражений, свыше 334,9 тысячи человек умерли, около 2,1 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что пик заболеваемости коронавирусом в России был зафиксирован 26 марта. По словам президента Владимира Путина, в этот день прирост заражённых составил 24,1%.