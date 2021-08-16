Россия вмешается при распространении влияния талибов

России придётся вмешаться в ситуацию, если талибы продолжат расширять своё влияние и нацелятся на Таджикистан и Узбекистан. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) является одной из джихадистских организаций, строго следующих положению Корана о джихаде. Естественно, они этот джихад через какое-то время начнут распространять вовне, — считает экс-министр обороны.

В первую очередь они могут начать с тех стран, которые не окажут сильного сопротивления. Это Таджикистан, Узбекистан и Туркмения. Возможно, могут нацелиться и на Казахстан. Однако пока неизвестно, как талибы будут расширять влияние дальше, но ясно точно, что отряды исламистов наводнят эти страны, отмечает Стрелков.

В Таджикистане и Узбекистане сосредоточены многочисленные активы российских олигархов. Если они попросят у России защиты, то в какой-то мере стране придётся вмешаться в ситуацию. Возможно, что Кремль в ближайшее время усилит вооружённое присутствие в этих регионах, полагает он.

Также США сделали очень сильный ход, сбросив с себя проблему с талибами на соседние страны, с которыми у Соединённых Штатов не самые лучшие отношения, в частности на Россию и Иран. Российской стороне нет смысла вмешиваться в эту ситуацию, но Афганистан может стать горячей точкой и это в будущем может оказать такое влияние, которое будет идти вразрез с интересами России. Из-за этого в Кремле могут принять решение вмешаться в конфликт, пояснил Стрелков.

Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани убегал из страны с машинами, которые были набиты деньгами. То, что не удалось взять с собой, осталось на взлётном поле аэропорта.