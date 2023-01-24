Россия в зоне СВО испытает боевых роботов Рогозин: в зоне СВО опробуют две версии перспективного боевого робота «Маркер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три перспективных боевых робота «Маркер» поступят в феврале в зону специальной военной операции. Об этом РИА Новости рассказал бывший глава Роскосмоса, ныне руководитель специального отряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, отряд подготовит IT-специалистов, которые станут операторами роботов, после чего машины обкатают на полигоне, а затем они отправятся к линии фронта.

Именно такая машина, которая имеет свой подвесной дрон внутри и хорошее вооружение, которое имеет техническое зрение, имеет возможность ориентации на местности, выходить на точку, которая просто указывается оператором, выбирая самостоятельно маршрут, — такие машины там нужны. Как мы будем работать по ним: мы сейчас ждем не менее трех машин, которые должны прийти в наше распоряжение, — заявил Рогозин.

При этом планируется опробовать две версии робота — разведывательную и ударную. Первая, по словам Рогозина, «работает с так называемым подвесным дроном», а вторая может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, спаренным тяжелым пулеметом и другим оружием.

Что касается разведывательного дрона, то он, по словам Рогозина, способен подниматься на высоту 150 метров и обеспечивает видимость до 20 километров, в том числе с помощью тепловизоров. Дрон работает на силовом кабеле, что снимает ограничения по электропитанию. Кроме того, на его систему управления нельзя влиять средствами РЭБ.

Новые роботы «Маркер» являются одной из наиболее продвинутых разработок в России в рамках автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.

Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» была создана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника», который стартовал в 2018 году. Целью проекта является создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.

Ранее замначальника отделения по программным комплексам ГосНИИАС, доцент кафедры «Вычислительная математика и программирование» МАИ Борис Вишняков заявил, что комплекс «Маркер» может искать и эвакуировать с поля боя раненых. Он отметил, что в ходе поисковых работ роботизированная платформа сможет выпускать базирующиеся на ней беспилотники.