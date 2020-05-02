Россия стала седьмой в мире по числу инфицированных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2bd1ecc6-8c5e-11ea-90c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В субботу, 2 мая, Россия заняла седьмое место в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, обогнав Турцию.

За последние сутки в стране было выявлено 9 623 новых случая инфицирования. Это больше на 21,3%, чем в пятницу.

Всего в России 124 054 заболевших, в Турции — 122 392.

NEWS.ru

Как ранее писал NEWS.ru, у 5-10% населения страны не появляется иммунитет ни после болезни, ни после прививки от неё, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.