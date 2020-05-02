Попова: у части населения не появляется иммунитет к болезням

https://static.news.ru/photo/9faaea52-8c5a-11ea-b289-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

У 5-10% населения страны не появляется иммунитет ни после болезни, ни после прививки от неё, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общее знание в эпидемиологии, в иммунологии, в первую очередь, что от 5 до 10% в любой популяции не способны вырабатывать антитела ни после болезни, ни после прививки, — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Поповой, бывают случаи, когда после болезни регистрируются случаи повторного заболевания корью.

Как ранее NEWS.ru, ряд российских лабораторий по выявлению коронавирусной инфекции определяют только 30-40% точных результатов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.