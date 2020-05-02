Попова: некоторые лаборатории в России определяют COVID-19 с точностью 30%

https://static.news.ru/photo/c998564e-8c58-11ea-971d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ряд российских лабораторий по выявлению коронавирусной инфекции определяют только 30-40% точных результатов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1» руководитель ведомства отметила, что тут есть над чем поработать.

Есть и такие лаборатории, где коэффициент подтверждений или процент подтверждений бывает и 30%, и 40%, а остальные оказываются недостоверными. Вот здесь ещё работать приходится, — пояснила Попова.

Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случаев COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1 222 человека умерли. в Москве 62658 заболевших, 6374 выздоровело, 695 пациентов не смогли справиться с опасным заболеванием.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минздраве сообщили, что на данный момент оснований считать, что распространение COVID-19 в РФ стабилизировалось, пока нет. Нужно неукоснительно соблюдать правила самоизоляции.