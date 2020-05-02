Минздрав: ситуация с коронавирусом в России ещё не стабилизировалась

https://static.news.ru/photo/6ccc2710-8c58-11ea-9e6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент оснований считать, что распространение COVID-19 в РФ стабилизировалось, пока нет. Нужно неукоснительно соблюдать правила самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Сейчас нет оснований считать, что ситуация стабилизировалась и можно пренебречь правилами безопасности. Поэтому соблюдение режима самоизоляции и солидарность с принимаемыми государством мерами остаются важнейшими факторами в борьбе с пандемией, — цитирует сообщение ТАСС.

Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случаев COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1 222 человека умерли. в Москве 62658 заболевших, 6374 выздоровело, 695 пациентов не смогли справиться с опасным заболеванием.

Как писал NEWS.ru, ещё в трёх регионах РФ количество случаев с коронавирусом превысило тысячу.