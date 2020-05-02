Ещё в трёх регионах РФ количество случаев с коронавирусом превысило тысячу

https://static.news.ru/photo/4dda5fb6-8c58-11ea-a9b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Свердловской, Рязанской и Брянской областях число инфицированных коронавирусом превысило 1 тыс. человек.

Таким образом количество таких субъектов РФ достигло 13. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Брянской области за минувшие сутки выявлено 73 случая COVID-19 — количество пациентов с заболеванием достигло 1062. В Рязанской области число инфицированных за сутки выросло на 98 и достигло 1021. В Свердловской области коронавирус подтвердился у 81 пациента, всего в регионе зафиксировано 1016 заболевших, передаёт ТАСС.

Накануне NEWS.ru писал о том, что число выявленных случаев коронавируса превысило 1000 человек ещё в трёх российских регионах — в Тульской, Калужской и Ростовской областях.