Ещё в трёх регионах РФ коронавирусом заразились более тысячи человек

https://static.news.ru/photo/adee7416-8b84-11ea-9622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Число выявленных случаев коронавируса превысило 1 тыс. человек ещё в трёх российских регионах — в Тульской, Калужской и Ростовской областях.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его данным, всего в стране десять регионов с таким показателем.

За минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 82 новых случая коронавируса, таким образом их общее число увеличилось до 1047. В Ростовской области выявлено 83 новых пациента с заболеванием — в регионе теперь 1026 случаев заражения. В Калужской области число инфицированных за сутки увеличилось на 121 и достигло 1006 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель ВОЗ в России доктор Мелита Вуйнович заявила, что невозможно предугадать возможную дату выхода РФ на плато по COVID-19.