В ВОЗ затруднились назвать точную дату выхода РФ на плато по коронавирусу

Представитель ВОЗ в России доктор Мелита Вуйнович заявила, что невозможно предугадать возможную дату выхода РФ на плато по COVID-19.
По её словам, это зависит от количества проведённых тестирований, скорости отслеживания лиц, контактировавших с заражёнными и помещения их в изоляцию.
Чем выше эти параметры, тем лучше контроль роста эпидемии, — заявила она.
Вуйнович отметила, что «движущей силой эпидемии» является поведение человека. Она напомнила, что вирус распространяется в первые три дня болезни за один-два дня до появления симптомов,
Самое важное сегодня — это соблюдение населением мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и поддержание системы здравоохранения, и в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны, — заявила представитель организации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти могут смягчать меры дистанцирования в том случае, если в стране или регионе передача коронавирусной инфекции будет под контролем.
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