В ВОЗ затруднились назвать точную дату выхода РФ на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/653b6970-8b81-11ea-933a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель ВОЗ в России доктор Мелита Вуйнович заявила, что невозможно предугадать возможную дату выхода РФ на плато по COVID-19.

По её словам, это зависит от количества проведённых тестирований, скорости отслеживания лиц, контактировавших с заражёнными и помещения их в изоляцию.

Чем выше эти параметры, тем лучше контроль роста эпидемии, — заявила она.

Вуйнович отметила, что «движущей силой эпидемии» является поведение человека. Она напомнила, что вирус распространяется в первые три дня болезни за один-два дня до появления симптомов, передаёт «Интерфакс».

Самое важное сегодня — это соблюдение населением мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и поддержание системы здравоохранения, и в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны, — заявила представитель организации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти могут смягчать меры дистанцирования в том случае, если в стране или регионе передача коронавирусной инфекции будет под контролем.