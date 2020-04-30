В ВОЗ рассказали о правильном смягчении мер дистанцирования

https://static.news.ru/photo/3955b128-8b1b-11ea-9d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти могут смягчать меры дистанцирования в том случае, если в стране или регионе передача коронавирусной инфекции будет под контролем. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По её словам, при смягчении ограничений, связанных с коронавирусом, необходимо также учитывать данные общественного здравоохранения, информацию эпидемиологического надзора и мероприятия по сдерживания, передаёт РИА Новости.

Вуйнович подчеркнула, что важно минимизировать вспышку инфекции в учреждениях с высокой уязвимостью, к которым относятся интернаты, закрытые сообщества, дома престарелых. Другими факторами смягчения мер дистанцирования является способность служб здравоохранения принимать и лечить всех новых пациентов с коронавирусом, а также предоставлять новые медицинские услуги.

NEWS.ru писал, что эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали основной показатель спада пандемии: период, когда один больной в среднем заражает меньше одного человека.

По данным на 30 апреля, в мире коронавирусом заразились 3 194 523 человека, излечились более 973 тысяч человек, умерли более 277 тысяч пациентов. ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года.

В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.