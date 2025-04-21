Россия сохранила контакт с южноамериканской страной для ремонта авиации Власти Колумбии сохранят контакт с Россией для ремонта вертолетов Ми-17

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Колумбия пока не смогли согласовать решение по ремонту вертолетов российского производства, которые используются военными южноамериканской страны. Как сообщил «Известиям» колумбийский посол Эктор Аренас Нейра, Москва и Богота продолжают обсуждение этого вопроса.

По словам дипломата, ранее Колумбия приобрела у России несколько вертолетов Ми-17 для транспортировки военнослужащих. Эти машины хорошо показали себя в условиях Колумбии, однако в последнее время из-за геополитических, логистических и финансовых сложностей их обслуживание оказалось невозможным, и часть вертолетов сейчас не используется.

Посол подчеркнул, что власти двух стран поддерживают регулярный контакт и ищут пути решения проблемы, поскольку поддержание работоспособности вертолетов важно для обороны Колумбии.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД пресекли мошенническую схему с поставками инструментов для производства самолетов Ил (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»). Московская компания «Бамгрупп» под видом французской продукции Tivoly передавала на Воронежское авиастроительное объединение (ВАСО) дешевые китайские инструменты. В ОАК отметили, что выявленные некачественные инструменты не попали в производство и не повлияли на итоговое качество авиационной техники.